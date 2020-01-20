В Роскомнадзоре сменился пресс-секретарь

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора стала бывшая сотрудница «Вымпелкома» и «Русала» Елена Прохорова.

Она сменила Вадима Ампелонского.

«Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы», — говорится в сообщении ведомства.



Напомним, что в конце 2018 года правоохранительные органы закрыли уголовное дело уже бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского по обвинению в особо крупной растрате.