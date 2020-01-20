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В Роскомнадзоре сменился пресс-секретарь

14:28, 20.01.2020
В Роскомнадзоре сменился пресс-секретарь
Фото: minsvyaz.ru

Новым пресс-секретарем Роскомнадзора стала бывшая сотрудница «Вымпелкома» и «Русала» Елена Прохорова.

Она сменила Вадима Ампелонского.

«Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в конце 2018 года правоохранительные органы закрыли уголовное дело уже бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского по обвинению в особо крупной растрате.

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