В Татартане стартовало голосование за 100 легендарных брендов

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Сегодня стартовало голосование в проекте «100 легендарных брендов Республики Татарстан». Он приурочен к 100-летию ТАССР.

Так, в категории «СМИ» представлены интернет-газета «Реальное время» и телерадиокомпания ТНВ. В категории «Промышленность» представлены ТАИФ-НК, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и ТГК-16.

«Цель проекта — рассказать, как легендарные Татарстанские бренды строились и успешно развиваются. Продвинуть не только большие бренды, которые стали всероссийскими и мировыми, но и местные, районные бренды, из всех сфер: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля, продукты питания, вузы, связь, СМИ, искусство, спорт и т.д. Подключить к обсуждению выбора легендарных брендов широкую аудиторию», — говорится в сообщении Минземимущества Татарстана .

Голосование по 16 отраслям пройдет с 20 января до 21 февраля 2020. Всего будет 57 победителей — по 2-3 представителя от каждой отрасли.