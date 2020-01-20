В России создадут авиакомпанию, эксплуатирующую только отечественные самолеты
Госкорпорация «Ростех» собирается создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только отечественную авиатехнику.
«Речь о самолетах ОАК, вертолетах, продукции Уральского завода гражданской авиации», — сказал индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сейчас разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолетов в различных сегментах рынка.
«Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты. Необходимо разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно. Создаваемая модель должна продемонстрировать наглядно, что российская авиатехника может летать много, комфортно и безопасно», — сообщил Сердюков.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток.БизнесТранспорт
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