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Данис Зарипов пока не намерен становиться депутатом

09:49, 20.01.2020
Данис Зарипов пока не намерен становиться депутатом
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался относительно своего будущего после завершения игровой карьеры.

«Хочу развеять все слухи о моем возможном депутатстве. Я пока хочу играть в хоккей. Пока меня там ждать не стоит, а там посмотрим. Следующий год я планирую играть, но все зависит от руководства и тренерского штаба, насколько они меня хотят видеть в команде», — сказал Зарипов.

Текущий контракт Зарипова с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля текущего года. Информации о продлении соглашения с капитаном казанской команды пока не было.

В нынешнем сезоне 38-летний Зарипов провел 41 матч в регулярном первенстве КХЛ и заработал 21 (10+11) очко.

СпортХоккей Татарстан
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