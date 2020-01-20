Данис Зарипов пока не намерен становиться депутатом

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался относительно своего будущего после завершения игровой карьеры.

«Хочу развеять все слухи о моем возможном депутатстве. Я пока хочу играть в хоккей. Пока меня там ждать не стоит, а там посмотрим. Следующий год я планирую играть, но все зависит от руководства и тренерского штаба, насколько они меня хотят видеть в команде», — сказал Зарипов.

Текущий контракт Зарипова с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля текущего года. Информации о продлении соглашения с капитаном казанской команды пока не было.

В нынешнем сезоне 38-летний Зарипов провел 41 матч в регулярном первенстве КХЛ и заработал 21 (10+11) очко.