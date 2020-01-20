Путин встретился с главой Еврокомиссии и премьером Великобритании

Президент РФ Владимир Путин принял участие в переговорах по Ливии в Берлине. А в перерывах успел встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

«Обсуждались вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, в том числе урегулирование ситуации в Ливии», — сообщает пресс-служба Кремля.

«Приятно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях берлинской конференции», — написала фон дер Ляйен в «Твитере».

Пресс-служба президента отмечает, что в переговорах по Ливии также приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава МИД ОАЭ Абдалла Аль Нахайян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майкл Помпео, и представители других заинтересованных государств. На конференцию прибыли глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.