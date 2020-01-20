В Челнах меценат подарил храму картину Владимира Акимова

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

В Набережных Челнах меценат, пожелавший остаться неизвестным, подарил набережночелнинской церкви картину Владимира Акимова.

Картина «Несение креста» украсила большую трапезную церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в поселке Орловка.



Автор картины Владимир Акимов рассказал, что его картину с выставки в галерее выкупил меценат, который предпочел скрыть свое имя. «Я же его хорошо знаю: он раньше жил в Челнах, а сейчас работает в Казани. От знакомства с ним у меня самые положительные впечатления. Думаю, что совершенное им доброе дело — бесценно, ведь оно лечит души людей», — рассказал художник «Челнинским известиям».

