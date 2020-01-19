Белый дом уволил главного специалиста по России Совета нацбезопасности США

СМИ сообщили, что в Вашингтоне покинул должность старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик.

В пятницу чиновника вывели из Белого дома, пишет Bloomberg.

Портал Axios уже сообщал, что Пик временно отстранен от работы из-за расследования, связанного с вопросами безопасности.

Стоит отметить, что Пик занял свой пост в ноябре 2019 года. До этого должность была закреплена за Тимом Моррисоном, который в октябре стал одним из свидетелей в расследовании демократов в рамках процедуры импичмента.