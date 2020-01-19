Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до +3 градусов

В воскресенье, 19 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. В отдельных районах возможен гололед, утром местами туман.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до +3°С. В Казани возможно от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -2°С до +1°С.

