РБК: Мишустин может распределить обязанности Голодец между другими вице-премьерами

Новый премьер-министр Михаил Мишустин может не взять в свой кабмин и.о. вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец. При этом обязанности последней вообще могут распределить между другими зампредами правительства.

Такие данные приводит РБК, ссылаясь на источники. Издание напоминает, что Голодец отвечает в правительстве за вопросы культуры, спорта и туризма.

Уход Чуйченко объясняют его близостью к предыдущему премьеру Дмитрию Медведеву. Он был во главе аппарата правительства с 2018 года.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин принял отставку правительства, попросив чиновников исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.