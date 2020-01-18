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Происшествия

Уфимец выстрелил в прохожего по пути в магазин

08:24, 18.01.2020
Уфимец выстрелил в прохожего по пути в магазин
Фото: скриншот видеозаписи

Житель Уфы по пути в магазин повздорил с прохожим, после чего выстрелил ему в голову из пневматического пистолета. Возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел МВД по РБ инкриминирует стрелку «Хулиганство», передает ГТРК «Башкортостан».

«По предварительным данным, 38-летний уфимец вместе с приятелем отправились в магазин. Здесь у них возник конфликт с группой молодых людей. В ходе ссоры мужчина достал имевшийся у него пневматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. В настоящее время лица установлены сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело», — приводит телеканал сообщение начальника пресс-службы МВД РФ по РБ Максима Родионова.

Происшествия Башкортостан
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