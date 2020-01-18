Основными жертвами аварий на дорогах Татарстана в 2019 году стали непристегнутые водители и пассажиры

В 2019 году на дорогах Татарстана в результате ДТП погибли 367 человек, основную долю (64,5%) составляют водители и пассажиры.

По словам главного госавтоинспектора РТ Ленара Габдурахманова, во многом на это повлияло игнорирование требований использования ремней безопасности.

В таких ДТП погибли 59 водителей и пассажиров, уточнил он. Госавтоинспектор обратил внимание на то, что на территории Набережных Челнов, Заинского, Алексеевского, Дрожжановского, Менделеевского, Новошешминского районов, МО «Верхнеуслонский» при росте количества таких аварии зафиксирован неэффективный комплекс принимаемых мер, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, 14 января в Татарстане Toyota Corolla, двигаясь со стороны Арска, столкнулась с автомобилем Renault Duster. В результате ДТП погибли три человека — водитель и два пассажира Toyota , трое — два пассажира и водитель Renault — получили тяжелые травмы.

