В Татарстане в результате ДТП погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы

В Татарстане в результате ДТП погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы.

Инцидент произошел сегодня в 10.00 на 16-м км автодороги Арск — граница Марий Эл. 53-летний житель села Ашитбаш Арского района на автомобиле Toyota Corolla, двигаясь со стороны Арска, столкнулся с автомобилем Renault Duster под управлением 45-летнего жителя села Новые Шаши Атнинского района.

В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota — девушка 1986 года рождения и неустановленный мужчина, на вид которому 55 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира машины, а также водитель Renault с переломами и ушибами различных частей тела были госпитализированы, сообщили в МВД по РТ.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение водителем Renault Duster ПДД — он не выбрал безопасную скорость на участке дороги, уходящей направо, и выехал на встречную полосу.