В прошлом году в Уфе на медиков скорой нападали пять раз

В Уфе за прошлый год было зафиксировано пять нападений на медиков скорой медицинской помощи, заявил глава Минздрава РБ Максим Забелин.

В четырех из пяти случаев нападение на фельдшеров произошло в карете скорой помощи. Среди полученных травм: перелом ребер, травма головы, ушибы мягких тканей грудной клетки и головы, а также повреждение лучезапястных суставов обеих рук.

Один медик получил проникающее ранение глазницы. Пациент напал на него во время вызова.

В трех случаях из пяти были заведены уголовные дела, два из них уже переданы в суд, пишет «Башинформ».