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В прошлом году в Уфе на медиков скорой нападали пять раз

01:34, 18.01.2020
В прошлом году в Уфе на медиков скорой нападали пять раз
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе за прошлый год было зафиксировано пять нападений на медиков скорой медицинской помощи, заявил глава Минздрава РБ Максим Забелин.

В четырех из пяти случаев нападение на фельдшеров произошло в карете скорой помощи. Среди полученных травм: перелом ребер, травма головы, ушибы мягких тканей грудной клетки и головы, а также повреждение лучезапястных суставов обеих рук.

Один медик получил проникающее ранение глазницы. Пациент напал на него во время вызова.

В трех случаях из пяти были заведены уголовные дела, два из них уже переданы в суд, пишет «Башинформ».

ОбществоМедицинаПроисшествия Башкортостан
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