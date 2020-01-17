Сергей Цикалюк выступил на XI Гайдаровском форуме

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк выступил на прошедшем в Москве 15 — 16 января XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия».

Ведущие мировые ученые, политики, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты встретились в Президентской академии на XI Гайдаровском форуме. В этом году его программа включала 85 сессий различных форматов, посвященных обсуждению актуальной российской повестки и влияния на нее мировой ситуации.

Председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк выступил в экспертной дискуссии «Управление цифровыми экосистемами — закат или трансформация классических корпораций?». Ключевыми вопросами для обсуждения стали итоги и перспективы цифровой трансформации бизнеса, развитие экосистем технологическими гигантами и небольшими компаниями и развитие управленческих навыков в цифровую эпоху.

«Даже крупным компаниям сегодня трудно конкурировать технологически с цифровыми гигантами, и для нас критически важно сегодня создать удобную и качественную цифровую инфраструктуру, которая позволит развивать не только свою экосистему, но и быстро встраивать собственные сервисы в уже существующие экосистемы наших партнеров. Для нас важно уметь слышать своего клиента, понимать и предугадывать его потребности. В этом кроется сегодня успех любого бизнеса», — рассказал Сергей Цикалюк.

Сергей Алексеевич добавил, что сегодня цифровая трансформация невозможна без изменения самих компаний, их корпоративной культуры: «Очень важно понимать роль человеческого капитала, наших талантов. Мы перенимаем опыт ведущих российских и международных компаний по построению рабочих команд и групп, которые занимаются выводом продуктов на рынок и состоят из представителей разных блоков. Это формирует корпоративную культуру и позволяет создавать качественный и проработанный со всех сторон, в том числе IT и потребительских свойств, продукт».

«Цифровизация для ВСК — это в первую очередь предоставление сервисов, позволяющих быстро и качественно выводить продукты на рынок. Во-вторых, развитие систем принятия решений, внедрение машинного обучения. Мы используем элементы искусственного интеллекта для персонализации предложения клиентам. В-третьих, мы сегодня активно развиваем наше дистанционное урегулирование для того, чтобы у клиента не было необходимости ехать в офис и он мог урегулировать страховой случай через мобильное приложение или сайт компании. Также сегодня мы продолжаем инвестировать в человеческий капитал. Мы понимаем, и мировая практика это подтверждает, что традиционные каналы продаж и живое общение с клиентами по-прежнему актуальны и будут продолжать пользоваться спросом».

В ходе выступления Сергей Алексеевич поделился и первыми результатами цифровизации компании: «В прошлом году наши продажи через дистанционные каналы достигли 5 млрд рублей. В этом году мы планируем увеличить этот показатель до 8 млрд. Также дистанционным урегулированием пользуется все большее количество наших клиентов. В прошлом году было урегулировано более 7 500 страховых случаев и эта цифра продолжит расти».

Дискуссия вызвала большой интерес у аудитории и собрала более 150 слушателей. Модератором выступил Александр Филатов, партнер венчурного фонда GenezisTechCapital. Также в дискуссии приняли участие Сергей Каледжян, декан высшей школы корпоративного управления РАНХиГС; Михаил Кузнецов, директор Центра системных трансформаций МГУ им. М.В. Ломоносова; Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель Дирекции по экосистеме юридических лиц ПАО «Сбербанк»; Сергей Качура, генеральный директор ГК «А101 Девелопмент»; Елена Шульгина, вице-президент АО «Ситроникс»; Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ; Андрей Тамбовцев, генеральный директор АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи» и другие.

Гайдаровский форум проводится в Президентской академии под эгидой правительства РФ и за 11 лет стал одной из наиболее авторитетных экспертных площадок, которая в начале года традиционно задает вектор общественной и научной дискуссии.

Организаторы ХI Гайдаровского форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.



Подготовлено при поддержке пресс-службы САО "ВСК". Фото предоставлены САО "ВСК"