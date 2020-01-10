ЦБ отозвал лицензию московского банка, проработавшего почти 30 лет

Центробанк отозвал лицензию московского «Нэклис-Банка», основанного в 1991 году. Регулятор нашел в деятельности кредитной организации множественные нарушения.

Согласно сообщению ЦБ, банк утратил активы при формировании резервов. Также регулятор заметил признаки вывода активов в некоторых операциях: ряд физлиц получил потенциально невозвратные ссуды на 1,3 млрд рублей.

ЦБ РФ направил информацию о проводившихся «Нэклис-Банком» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Тем же приказом Банк России аннулировал лицензию на осуществление «Нэклис-Банком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Нэклис-Банк» был зарегистрирован Банком России 18 декабря 1991 года. Он занимал 251-е место вы рейтинге банков РФ.

Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), выплаты страхового возмещения вкладчикам Нэклис-Банка начнутся не позднее 24 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении.