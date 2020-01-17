Продукцию Татарстана представят на выставке в Берлине

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Продукция Татарстана будет представлена на 85-ой международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя 2020» (International Green Week Berlin), которая пройдёт с 17 по 26 января в Берлине.

На мероприятии традиционно демонстрируются мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства. Россия представит на выставке единую масштабную экспозицию площадью свыше 5 тыс. кв. м, организованную Минсельхозом России совместно с Российским экспортным центром.



Помимо Татарстана, свою продукцию представят ещё 17 регионов.



На экспозиции республики будут представлены следующие бренды: кондитерские изделия от «Татпотребсоюза», овощи и зелень от ООО «Тепличный комбинат «Майский», масложировая продукция, майонезы, кетчупы и джемы от АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», ликероводочная продукция ОАО «Татспиртпром», а также колбасная (из мяса птицы) и молочная продукции от ООО «Агросила» (ООО «Челны Бройлер», ООО «Челны Молоко») и ОАО ХК «Ак Барс» (ООО «Пестречинка», ООО «Зеленодольский молочный комбинат», сообщает пресс- служба Минсельхозпрода РТ.



