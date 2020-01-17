Исследование: половина «миллениалов» считает реальным начало Третьей мировой при их жизни

Почти половина представителей поколения, родившегося в период с середины 1980-х по 2000 год, выразили мнение, что Третья мировая война может произойти еще при их жизни, свидетельствуют результаты опроса Международного Комитета Красного Креста.

Такое мнение выразили 47% респондентов. «Результаты показывают, что миллениалы переживают из-за будущего, а обострение напряженности в мире, вероятно, усугубит эти страхи», — говорится в сообщении комитета (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, 84% опрошенных заявили, что считают недопустимым применение ядерного оружия. Более половины респондентов (54%) ждут нанесение ядерного удара в ближайшие 10 лет.

Социологи опросили «миллениалов» из стран, где в настоящее время проходят вооруженные конфликты, в частности, в Сирии и на Украине. У них поинтересовались, закончатся ли боевые действия в их странах в ближайшие 5 лет: 69% жителей Украины и 60% опрошенных в Сирии утвердительно ответили на этот вопрос.