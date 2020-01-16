В Башкирии запретят продажу снюсов несовершеннолетним

В Башкортостане запретят продажу снюса несовершеннолетним.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Башкортостан» рассмотрят на ближайшем заседании Госсобрания Башкирии 30 января.

Как отметил председатель Курултая республики Константин Толкачев, сам закон, в который вносятся изменения, был принят в сентябре прошлого года. Тогда парламент Башкирии запретил тем самым продажу несовершеннолетним электронных сигарет, кальянов, вейпов, курительных смесей и прочих подобных средств. В республике это было сделано раньше, чем на федеральном уровне.

«В ближайшее время будет установлена административная ответственность за нарушение данного закона. Нынешнее внесение изменений в закон предполагает распространение на продажу снюсов тех же ограничений, которые уже действуют в отношении электронных сигарет и курительных смесей. Из названия и текста закона уберут слово «курительных». Запрет продажи несовершеннолетним будет распространяться на все содержащие никотин бестабачные изделия: курительные, сосательные, жевательные, нюхательные», — сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Ранее сообщалось, что Госсовет РТ принял в первом чтении закон о запрете снюса. На федеральном уровне соответствующий законопроект выдвинут депутатом Госдумы от Татарстана.

