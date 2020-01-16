Клишас рассказал, когда будет назначена дата голосования по изменению Конституции

Дата общероссийского голосования по изменениям в Конституции страны, предложенным президентом РФ Владимиром Путиным, будет определена после подготовки соответствующего законопроекта. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Когда текст законопроекта будет готов, тогда мы сможем определить дату этого голосования. У нас будет текст о том, какие поправки вносятся. Именно этот текст мы будем предлагать людям оценить, согласиться с ним или не согласиться», — передает ТАСС его слова.

Он уточнил, что процедуру голосования по поручению президента определит рабочая группа.

Ранее источник сообщил информагентству, что всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая 2020 года.

