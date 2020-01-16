Кудрин рассказал о своем конфликте с Медведевым

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о своем конфликте с экс-премьером Дмитрием Медведевым.

«Мы с Медведевым после тех событий давно сели за стол переговоров и перевернули страницу, никто из нас не испытывает никакой обиды друг к другу. Когда он работал на посту президента, мне казалось, что он должен был больше сделать для развития судебной системы», — поделился он.

Председатель Счетной палаты РФ подчеркнул, что за время президентства Медведева была проведена значительная декриминализация законодательства.

«Когда он избрался президентом, почти миллион человек сидело в тюрьмах, когда уходил — примерно 600 тысяч человек. Может быть, мне не так много удастся сказать что-то положительное, потому что мы испытываем сложный период в развитии экономики, но я считаю, что у России есть все возможности, чтобы восстановить темпы экономического роста», — передает его слова корреспондент «Реального времени».



В 2011 году Дмитрий Медведев, будучи президентом России, отчитал Алексея Кудрина (тогда главу Минфина) за нарушение «дисциплины и субординации» и дал время до конца дня, чтобы определиться с решением об отставке.

Причиной такой реакции главы государства стало высказывание Кудрина, которое он сделал во время рабочей поездки в США. Он заявил, что не будет работать в правительстве, если его после выборов президента в марте 2012 года возглавит Дмитрий Медведев.

Свои слова Кудрин объяснил тем, что во многом не согласен с проводимой главой государства финансово-экономической политикой.