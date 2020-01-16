В Госдепе США прокомментировали отставку правительства РФ

Госдеп США прокомментировал отставку правительства РФ. По словам главы пресс-службы Морган Ортагус, независимо от того, кто будет стоять у власти, будут приняты во внимание пожелания Трампа по внешней политике.

«Могу сказать, что мы находимся на стороне граждан России», — сказала она. По ее словам, американский президент Дональд Трамп заявлял о желании улучшить отношения между Россией и США, но, как отметила Ортагус, «все это зависит от российских властей», передает ее слова Lenta.ru.

Ранее правительство России в полном составе ушло в отставку. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

