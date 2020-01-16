Казанец заступился за уволенного дворника и отсудил за него почти четверть миллиона

Фото: Дмитрий Резнов

Казанец заступился за незаконно уволенного дворника и смог отсудить у товарищества собственников недвижимости почти 250 тысяч рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте Советского районного суда.

По данным суда, истец просил установить факт трудовых отношений между дворником и ТСН «Завойского 25», обязать организацию заключить трудовой договор, внести запись в трудовую книжку с предоставлением соцпакета и признать увольнение незаконным. Мужчину взяли на работу неофициально: по документам, обязанности дворника исполнял другой мужчина. Несколько месяцев дворник не получал зарплату, а после требований его уволили.

Казанцу удалось доказать, что работник явно был допущен к работе с ведома и по поручению представителя работодателя, выполнял трудовые обязанности дворника в интересах работодателя и под его контролем. Суд постановил взыскать с ТСН «Завойского 25» невыплаченную заработную плату в сумме 223 448 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск 15 541 рубль и компенсацию морального вреда 3 000 рублей.