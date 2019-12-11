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Для аграриев Татарстана разработали программу для закупки и продажи семян

14:03, 11.12.2019
Для аграриев Татарстана разработали программу для закупки и продажи семян
Фото: pixnio.com

Для татарстанских аграриев разработали программу «АгроСемЭксперт», которая может помочь аграриям найти подходящую партию семян для закупки или разместить предложения по их доставке.

Также в программе хозяйства могут проводить детальную аналитику, мониторить качество и количество семян. Кроме того, пользователи смогут быстро находить сорта растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Доступ к программе предоставляется бесплатно, по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Татарстане коров снабдили фитнес-браслетами.

ПромышленностьАгропромТехнологии Татарстан
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