В Казани ветеран Афганской войны не может получить льготные лекарства — видео

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В Казани ветеран Афганской войны четвертый месяц не может получить льготные лекарства, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



С сентября Дамир Биктимиров покупает лекарства на свои деньги, хотя мужчина является федеральным льготником.



Он служил в Афганистане, с возрастом у мужчины появились проблемы с желудком, позвоночником и давлением. Каждый месяц ему выписывают пачку лекарств, однако большинства препаратов в аптеках попросту нет.

Корреспондент ТНВ вместе с Биктимировым направился в поликлинику, где прикреплен мужчина, чтобы узнать, почему лекарства не удается получить. В тот же момент нужный препарат появился.

Отвечая на вопрос, почему до этого лекарств не было, замглавврача по клинико-экспертной работе городской поликлиники №20 Ляйля Галина объяснила, что перебои с поставками препаратов связаны с увеличением количества прикрепленных пациентов, которые нуждаются в лекарстве.

Она рассказала, что Биктимиров остался на «гарантии». Почему именно он, врач пояснить так и не смогла.