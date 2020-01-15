Навка намекнула на участие Загитовой в ее новом ледовом шоу

Команда олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки анонсировала в своем «Инстаграм» запуск нового ледового шоу, где намекнула на возможное участие в нем фигуристки Алины Загитовой.



«Да, друзья, это не штука. Уже сейчас вы можете приобрести билеты на наше новое шоу, которое состоится в декабре 2020 — январе 2021 года. Название и подробности мы пока держим в секрете, но скоро все расскажем!» — говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография Загитовой.

Напомним, в конце декабря состоялась премьера мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором главную роль исполнила фигуристка Алина Загитова.

При этом новое шоу Навки по времени совпадает с датой проведения чемпионата России по фигурному катанию — 2020. Таким образом, Загитова может пропустить второй раз подряд первенство страны. Ранее она объявила о приостановке профессиональной карьеры.