Димитрис Прифтис — о причине поражения от «Монако», уходе Манцариса и травме капитана УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение казанцев от французского «Монако» (78:84).

— Была тяжелая игра, мы это ожидали, «Монако» играет на очень высоком уровне. С нашей ментальностью мы смогли совладать с ними только во второй половине встречи. Вначале у нас было очень плохое отношение к игре. После перерыва мы это скорректировали и было несколько хороших моментов, но концовка осталась за соперником. Это был вопрос нескольких бросков, а из двух команд побеждает только одна. И я сделал вывод, что нам надо менять то отношение, с которым мы выходим на паркет.

— Тренер соперника сказал, что УНИКС с Джамаром Смитом и без него — это две разные команды. Насколько эти слова верны?

— Джамар испытывал проблемы со спиной в последние минуты игры с «Ритасом», и он перед этой встречей вообще не тренировался. Конечно же, Смит очень важный для нас игрок. Но мы — команда и должны играть так, чтобы закрыть эту потерю.

— В чем проблема плохой игры в первой половине?

— Я уже сказал, мы вышли на паркет с неправильным отношением и играли мягко, без давления. И я не знаю в чем причина такой игры, мы не могли бороться за мячи, за которые должны были. Конечно, мы уже поговорили об этом в раздевалке и скорректировали недочеты.

— Почему ушел Манцарис и пришел Теодор?

— У Вангелиса были как хорошие, так и плохие матчи, но это не совсем то, что мы от него ожидали. Поэтому клуб принял решение сделать шаг вперед и пригласить Теодора, — приводит слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».