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На центральной елке в Казани пройдет празднование старого Нового года

14:08, 14.01.2020
На центральной елке в Казани пройдет празднование старого Нового года
Фото: kzn.ru

На центральной елке Казани, которая находится около Центра семьи «Казан», отметят старый Новый год.

В 18.00 начнется праздничная программа. В рамках нее пройдет выступление группы «Барбара бэнд», певца Айрата Ганиева, а также поздравление Деда Мороза, рассказали в Дирекции парков и скверов.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы парки и скверы Казани посетили 450 тысяч человек. Чаще всего люди выбирали развлекательную площадку главной городской елки у центра «Казан», которую сохранят до марта.

Общество Татарстан
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