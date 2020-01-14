Песошин встретил прилетевшего в Казань министра спорта РФ

Во вторник в Казань с рабочим визитом прибыл глава Минспорта РФ Павел Колобков. В аэропорту его встретил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Основная цель рабочей поездки министра спорта России — участие в расширенном заседании коллегии Министерства спорта Республики Татарстан по вопросу «Об итогах работы Министерства спорта Республики Татарстан в 2019 году и задачах на 2020 год», передает пресс-служба президента РТ.

Также Колобков проведет в Казани совещание по подготовке к проведению игр стран СНГ, которые пройдут в столице Татарстана в 2020 году.