Песошин встретил прилетевшего в Казань министра спорта РФ
Во вторник в Казань с рабочим визитом прибыл глава Минспорта РФ Павел Колобков. В аэропорту его встретил премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Основная цель рабочей поездки министра спорта России — участие в расширенном заседании коллегии Министерства спорта Республики Татарстан по вопросу «Об итогах работы Министерства спорта Республики Татарстан в 2019 году и задачах на 2020 год», передает пресс-служба президента РТ.
Также Колобков проведет в Казани совещание по подготовке к проведению игр стран СНГ, которые пройдут в столице Татарстана в 2020 году.ОбществоВластьСпорт Татарстан
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