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Песошин встретил прилетевшего в Казань министра спорта РФ

10:46, 14.01.2020
Песошин встретил прилетевшего в Казань министра спорта РФ
Фото: prav.tatarstan.ru

Во вторник в Казань с рабочим визитом прибыл глава Минспорта РФ Павел Колобков. В аэропорту его встретил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Основная цель рабочей поездки министра спорта России — участие в расширенном заседании коллегии Министерства спорта Республики Татарстан по вопросу «Об итогах работы Министерства спорта Республики Татарстан в 2019 году и задачах на 2020 год», передает пресс-служба президента РТ.

Также Колобков проведет в Казани совещание по подготовке к проведению игр стран СНГ, которые пройдут в столице Татарстана в 2020 году.

ОбществоВластьСпорт Татарстан
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