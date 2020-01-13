За последние десятилетие число газет и журналов в России сократилось на 40%

На данный момент в реестре зарегистрированных СМИ содержится 42 61 периодических печатных изданий. По сравнению с 2099 годом (72 498) количество журналов и газет снизилось примерно на 30 тыс.

Самое большое сокращение произошло как раз в прошлом году, когда их стало меньше на 5 тысяч.

Ежедневно в России выходят 297 печатных изданий, еще 7 929 выходят в свет еженедельно, 12 977 — ежемесячно, а с иной периодичностью печатаются 21 658 газет и журналов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Напомним, в 2019 году основным источником новостей для населения осталось телевидение — около 70% россиян сообщили, что получают новости из ТВ. Из интернета новости получают 58%, из газет и журналов — 19%, по радио — порядка 13%.