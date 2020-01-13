Ак Барс Банк и Ozon провели платеж через мгновенный счет СБП

Ак Барс Банк и крупнейший в стране интернет-магазин Ozon* провели первую на рынке российского ретейла оплату с помощью мгновенного счета, который подходит для онлайн-покупок с мобильных устройств. Новый способ оплаты стал следующим шагом развития C2B-оплат после успешного внедрения платежей по QR-коду.



Чтобы оплатить покупки в мобильном приложении Ozon (16+) с помощью мгновенного счета, в способах оплаты нужно выбрать «СБП». После этого клиенту остается подтвердить платеж в приложении одного из банков, которые поддерживают функцию C2B-платежей.

Сегодня больше половины предоплаченных заказов в Ozon приходится на мобильное приложение, и новый способ оплаты как раз подойдет для пользователей, которые предпочитают совершать покупки со смартфона.

«Уверен, что разработки в СБП, которые мы внедряем, позволят активнее популяризировать систему как среди физических лиц, так и среди торговых точек и интернет-магазинов. Наш опыт с Ozon показывает, что мы умеем быстро подключать компании к СБП и предоставлять для них удобные сервисы. В этом году мы планируем масштабировать наши решения на рынке», — прокомментировал новшество Ильназ Ситдиков, руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка.

«Мгновенный счет — еще один шаг по развитию СБП после QR-кода, который делает оплату покупок для онлайн-пользователей еще более простой и удобной. Мы также ожидаем реализацию следующего пользовательского сценария — подписки: он будет удобен для клиентов, которые предоплачивают заказы, у Ozon число таких пользователей доходит до 80%, и для них самым востребованным способом как раз станет подписка как максимально бесшовный вариант оплаты, сравнимый с Apple Pay и Google Pay. В момент, когда заработают все сценарии подписки оплаты, СБП будет оптимально подходить для всех пользовательских сценариев, что позволит участникам рынка масштабно популяризировать ее среди миллионов своих клиентов», — говорит Никита Сайгутин, вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon.

Сейчас оплата через СБП с помощью мгновенного счета доступна для тестовой выборки пользователей. Ранее Ак Барс Банк и Ozon запустили пилотный проект по оплате покупок с помощью QR-кода. Решение стало лучшей практикой по версии аналитического агентства Markswebb в 2019 году.

ПАО «АК БАРС» Банк

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