АвтоВАЗ занял более 20% российского авторынка в 2019 году

В 2019 году АвтоВАЗ нарастил свою долю при общем сокращении авторынка. В будущем году компания надеется сохранить достижение в 20,6% от всех продаж.

За год производитель продал 362 356 автомобилей Lada, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне.

При этом весь рынок в стране сократился на 2%, до 1,76 миллиона. В этом году он может упасть еще на 3,4%, пишут «Ведомости».

Морне объяснил, что АвтоВАЗ надеется сохранить свою долю за счет интеграции Chevrolet Niva в модельный ряд Lada, поскольку теперь торговая марка принадлежит компании. Также на продажи должны повлиять госпрограммы стимулирования спроса, развитие дилерской сети.

Напомним, что Татарстан вошел в тройку регионов с самыми высокими продажами Lada по итогам 2019 года. В республике за год реализовано более 20,5 тысячи автомобилей марки.