Татарстан вошел в число лидеров среди регионов РФ по продажам автомобилей Lada в 2019 году

Татарстан занял третье место в рейтинге регионов России по продажам автомобилей Lada в 2019 году. За указанный период был продан 20 591 автомобиль, что на 5,7% меньше, чем в 2018 году.

Первую строчку заняли Москва и Подмосковье, где было реализовано 32 926 автомобилей. На втором месте оказалась Самарская область — 31 813 проданных машин.

После Татарстана в рейтинг вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (18 168), Башкирия (15 164), Ставропольский край (13 590), Челябинская (13 612), Свердловская (13 589), Воронежская (12 445) области и Краснодарский край (12 011), сообщает «Автостат».

В целом АвтоВАЗ в прошлом году продал 362 356 автомобилей Lada.

Ранее «Российская газета» составила рейтинг самых дешевых новых автомобилей по состоянию на начало 2020 года. На первом месте идет седан Lada Granta — эту машину можно купить за 455,9 тыс. рублей. На втором и третьем месте идут лифтбек и хэтчбек Lada Granta.