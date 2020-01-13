В Сети появился тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Канал HBO опубликовал тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Согласно ролику, премьера состоится 15 марта 2020 года.

Короткое видео предстает в виде презентации о создании некоей системы. Якобы она помогла устранить опасные инциденты, среди которых названы протесты в Гонконге, импичмент Трампа и вымышленные события: убийство президента США в Буэнос-Айресе, термоядерный взрыв в Париже и гражданская война в России.

Ранее сообщалось, что темой третьего сезона станет «Новый мир».

Напомним, что в 2018 году актриса из «Мира Дикого Запада» Тэнди Ньютон получила «Эмми» как лучшая актриса драматического сериала второго плана.