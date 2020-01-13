Суд в Татарстане признал Путина, Пескова и Сечина социальной группой

Менделеевский районный суд Татарстана оштрафовал местного жителя Радислава Федорова на 10 тыс. рублей по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Он опубликовал два видео в соцсети «ВКонтакте», одно из которых называлось «Димон, ты кто такой». В заключении экспертов сказано, что в ролике содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Федоров обжаловал решение суда. Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу 15 января, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее Набережночелнинский городской суд Татарстана арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму за опубликование веб-сериала о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» и «Дмитрий Песков». В веб-сериале «Судья Грэмм» Ямадаев сыграл роль судьи. Подсудимые с фамилиями «Сечин» и «Песков» были «приговорены» к смертной казни в немедленном исполнении.