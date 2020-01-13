В Елабуге объявили о кадровых назначениях

Власти Елабуги одобрили кандидата на должность главы городского исполкома. Если городской совет примет решение, то этот пост достанется Ольге Михайловой.

До этого она руководила департаментом ЖКХ, передает пресс-служба администрации района.

Главой аппарата Елабужского района вновь стал Ильмир Камалетдинов. Он уже занимал эту должность. Также чиновник был руководителем исполкома района и начальником управления по делам молодежи и спорту.

Кроме того, в Елабужском районе начальником отдела опеки и попечительства назначена Ангелина Шантурова, занимавшая до этого позицию главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.