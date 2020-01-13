СК назвал причину трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Следователи озвучили вывод о причине крушения самолета Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево. По мнению следствия, виновником трагедии является командир экипажа Денис Евдокимов.

Следствие уверено, что не конструкция самолета, а лишь грубая посадка привела к отделению от воздушно-посадочной полосы.

«Продолжения [расследования] не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота и можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, других самолетов», — сказал заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, что крушение самолета SSJ 100 произошло 5 мая в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

