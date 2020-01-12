Умер бывший зампред гордумы Ижевска, которого обвиняли в мошенничестве

Фото: скриншот

Сегодня скончался бывший заместитель председателя городской думы Ижевска Василий Шаталов, которого ранее обвинили в мошенничестве. В последние дни жизни он находился под домашним арестом.

О смерти сообщила в Facebook жена Шаталова Яна Кузнецова. Прощание с ним пройдет 14 января.

Василий Шаталов в 2005—2015 годах был заместителем председателя гордумы Ижевска. Его задержали в Ижевске в июле 2015 года. Шаталов и Кузнецова обвиняются в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 28 млн рублей, выделенных из городского бюджета на содержание муниципального учреждения «Детско-юношеская школа по конному спорту», директором которого тогда являлась супруга депутата.