Путин назначил нового прокурора Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового прокурора Башкирии. Им стал Владимир Ведерников.



С 2012 по 2019 год Ведерников работал заместителем прокурора Москвы, пишет «Башинформ».

Напомним, что депутаты Госсобрания Башкирии согласовали Владимира Ведерникова на должность прокурора республики еще в сентябре 2019 года.

Место прокурора Башкирии освободилось в начале июня, когда Андрея Назарова, который возглавлял ведомство с 2013 года, перевели в Курганскую область. Тогда Кремль не утвердил на должность прокурора Башкирии главу управления гособвинителей Генпрокуратуры России, выходца из Татарстана Камиля Кашаева.