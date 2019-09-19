«Я вернулся в родные края!»: в Башкирию пришел новый прокурор

Депутаты Госсобрания Башкирии согласовали Владимира Ведерникова на должность прокурора республики.

Его кандидатуру представил на внеочередном заседании Курултая заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев.

Выступая перед депутатами, Владимир Ведерников дал оценку состояния законности в республике, озвучил стратегию своей работы в случае его назначения. Также он обратил внимание на соблюдение законодательства в сфере лекарственного обеспечения, жилищного строительства, экологии, оборота алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.



Также он заявил, что его дед родился в селе Соколки Белокатайского района Башкирии, уже позже семья вынуждена была переехать в Сибирь. Поэтому, сказал прокурор, он «приехал не на время, а вернулся в родные края», передает «КоммерсантЪ-Уфа».

Ранее сообщалось, что место прокурора Башкирии освободилось в начале июня, когда Андрея Назарова, который возглавлял ведомство с 2013 года, перевели в Курганскую область. Кремль не утвердил на должность прокурора Башкирии главу управления гособвинителей Генпрокуратуры России, выходца из Татарстана Камиля Кашаева.

