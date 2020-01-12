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Крупнейшие банки решили не выдавать кредиты в магазинах

11:48, 12.01.2020
Крупнейшие банки решили не выдавать кредиты в магазинах
Фото: Реальное время

Большинство крупных российских банков в последнее время отказывались от выдачи кредитов в магазинах.

POS-займы, выдающие кредиты на товары в торговых точках, в 2019 году использовали только «Тинькофф», «Почта банк» и «Банк Хоум Кредит». По данным «Известий», банки решили отказаться от данного вида займов в пользу кредитных карт. Карты имеют преимущества в виде бонусов, кешбэков и скидок партнеров, а при условии, что клиент не всегда понимает условия, банк зарабатывает больше на высоких процентных ставках.

Ранее вступили в силу поправки в законодательство, которые ограничивают предельную сумму долга по займам и потребительским кредитам.

Общество
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