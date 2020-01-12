Новости общества

03:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Отец Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, рассказал об избиениях сына

02:23, 12.01.2020
Отец Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, рассказал об избиениях сына
Фото: кадр видео

Отец Рамиля Шамсутдинова рассказал журналистам, что его сына избивали несколько месяцев, сразу после его попадания в часть. По его словам, Шамсутдинов был не единственным, кто подвергался нападкам.

Как рассказал Салим Шамсутдинов, избиения происходили вдали от камер. Нападавшие по 4—5 человек били по ногам и «местам, где не остаются синяки». Также для издевательства могли заставить приседать со стулом, передает KazanFirst.

По предположению отца, сын не рассказал об унижениях из-за того, что у него отобрали телефон, а звонить разрешали только в присутствии других.

Ранее в Сети появилось письмо Рамиля Шамсутдинова, где он просил прощения у родственников жертв и выразил сожаления о своем поступке. При этом Рамиль отметил, что он не видел другого выхода, так как не мог «дальше терпеть издевательства».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров