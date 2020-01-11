Власти Татарстана утвердили гранты некоммерческим организациям по спасению людей
Кабмин РТ выделил гранты некоммерческим организациям, занимающимся защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасности людей на воде.
Согласно постановлению, гранты предоставляются некоммерческим организациям в результате конкурса по двум номинациям: по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Предельные размеры номинаций составляют 3700 рублей и 1300.Общество Татарстан
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