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Власти Татарстана утвердили гранты некоммерческим организациям по спасению людей

07:24, 11.01.2020
Власти Татарстана утвердили гранты некоммерческим организациям по спасению людей
Фото: МЧС по РТ (архив)

Кабмин РТ выделил гранты некоммерческим организациям, занимающимся защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасности людей на воде.

Согласно постановлению, гранты предоставляются некоммерческим организациям в результате конкурса по двум номинациям: по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Предельные размеры номинаций составляют 3700 рублей и 1300.

Общество Татарстан
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