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Правозащитные организации призвали Google разрешить удалять предустановленные приложения на Android

02:25, 11.01.2020
Правозащитные организации призвали Google разрешить удалять предустановленные приложения на Android
Фото: ru.wikipedia.org

Более 50 правозащитных организаций направили генеральному директору Alphabet Inc. (компания владеет Google) Сундару Пичаю открытое письмо с просьбой разрешить удалять предустановленные приложения на устройствах с операционной системой Android. Оно опубликовано на сайте Privacy International.

В письме говорится, что на устройствах с Android есть предустановленные приложения, которые нельзя удалить, при этом большинства нет в Google Play. В результате они могут не подходить под требования безопасности и получить доступ к геопозиции, микрофону или камере устройства без ведома пользователя.

Помимо добавления возможности удалять предустановленные приложения организации просят создать механизм обновления для предустановленного ПО и проводить такую же проверку, как и программ из Google Play.

Ранее эксперты сообщили, что приложения, предустановленные на бюджетных смартфонах с операционной системой Android, представляют опасность для пользователей.

Технологии
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