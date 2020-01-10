Татарстан в новогодние праздники посетили более 170 тыс. туристов

Татарстан в период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января посетили более 170 тыс. туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 20 тыс. человек, сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по туризму.

Самыми посещаемыми достопримечательностями РТ стали Казанский кремль и остров-град Свияжск. Также отмечается рост туристического потока в Великий Болгар, Елабугу, Чистополь, Камское Устье, Тетюши.

Средняя загрузка гостиниц республики составила 79,6%. В пиковые даты 3—5 января загрузка отелей достигала 97%. Санатории Татарстана были загружены на 100% в ночь с 31 декабря на 1 января, средняя загрузка составила 95%. Одним из популярных отелей стал пятизвездочный «Kol Gali Resort&SPA» в Великом Болгаре. В пиковые даты (31 декабря — 1 января, 7 января) загрузка отеля была 100%, средняя загрузка — 97%.

Ранее сообщалось, что первым туристом Казанского кремля в 2020 году стал житель Нижнего Тагила.