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Вторую ветку метро в Казани начнут строить в середине февраля

15:53, 10.01.2020
Вторую ветку метро в Казани начнут строить в середине февраля
Фото: казметрострой.рф

В Казани планируют начать строительство тоннеля второй ветки метро от станции «Улица Академика Сахарова». Планируется, что строительство начнется в середине февраля.

Сейчас ведется подготовка территории под будущие станции метро и вынос коммуникаций. Проект первого этапа строительства второй линии уже получил положительное утверждение Госэкспертизы, передает «РБК Татарстан» со ссылкой на гендиректора АО «Казметрострой» Марата Рахимова.

По словам Рахимова, к концу января рабочие должны выполнить техусловия «Сетевой компании» по обеспечению 4 МВт электроэнергии. После этого начнется пусконаладка. К середине февраля начнется проходка тоннелей от станции «Улица Академика Сахарова» до станции «100-летие ТАССР».

Ранее АО «Казметрострой» опубликовало фоторепортаж о строительстве второй ветки метро.

Общество Татарстан
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