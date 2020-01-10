Апелляционный суд оценил законность приговора казанскому стрелку Раимджанову

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Сегодня в Нижнем Новгороде рассмотрели апелляционные жалобы на приговор Ринату Раимджанову, получившему 19 лет за расстрел двух человек в центре Казани. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены либо смягчения наказания. «Приговор оставлен в силе», — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь апелляционного суда Екатерина Теребилова.



Напомним, в декабре 2018-го на пересечении улиц Островского и Лобачевского Раимджанов застрелил владельца ломбардов Ришата Садыкова и тяжело ранил его друга Сергея Мазанова, а затем подался в бега.

В мае 2019-го стрелка поймали и отдали под суд. В прениях гособвинитель — прокурор Татарстана Илдус Нафиков просил для него 20 лет колонии. Сам Раиджанов отрицал умысел на убийство, ношение и применение пистолета объяснял опасениями за свою жизнь. Его защитник Ильдар Султанов настаивал на более мягкой квалификации действий клиента.

Верховный суд Татарстана признал Раимджанова виновным и назначил ему наказание в 19 лет колонии строгого режима. Сегодня этот приговор вступил в силу.