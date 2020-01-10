В Татарстане собирают деньги на спасение жизни основательницы организации для онковыздоравливающих

В Нижнекамске руководительнице подразделения АНО «Мы вместе — Без бергэ» Елене Мусаевой собирают деньги на лечение. Женщина, которая помогала онкобольным преодолеть заболевание, сама столкнулась с раком.

Как сообщает ntr-24.ru, Елена проходит курс химиотерапии. Долгое время она помогала онкобольным, и теперь сама нуждается в дорогостоящей операции. О том, что болезнь прогрессирует, она узнала перед Новым годом.

Онкобольной хирург Андрей Павленко, который боролся с раком желудка, простился с друзьями. Он оставил прощальный пост в «Фейсбуке», рассказал, что болезнь победила его. Через несколько дней он скончался.