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В Татарстане собирают деньги на спасение жизни основательницы организации для онковыздоравливающих

13:55, 10.01.2020
В Татарстане собирают деньги на спасение жизни основательницы организации для онковыздоравливающих
Фото: ntr-24.ru

В Нижнекамске руководительнице подразделения АНО «Мы вместе — Без бергэ» Елене Мусаевой собирают деньги на лечение. Женщина, которая помогала онкобольным преодолеть заболевание, сама столкнулась с раком.

Как сообщает ntr-24.ru, Елена проходит курс химиотерапии. Долгое время она помогала онкобольным, и теперь сама нуждается в дорогостоящей операции. О том, что болезнь прогрессирует, она узнала перед Новым годом.

Онкобольной хирург Андрей Павленко, который боролся с раком желудка, простился с друзьями. Он оставил прощальный пост в «Фейсбуке», рассказал, что болезнь победила его. Через несколько дней он скончался.

Общество Татарстан
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