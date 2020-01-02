Известный хирург-онколог, который боролся с раком, простился с друзьями

Онкобольной хирург Андрей Павленко, который боролся с раком желудка, простился с друзьями. Он оставил прощальный пост в Фейсбук, рассказал, что болезнь победила его.

В своем обращении он объяснил, что ему “просто не повезло” и просил не отчаиваться другим онкобольным, а также не оставлять без помощи свою семью.

“Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки!

Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло. Я всегда был для своей семьи надежное опорой и защитой. Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может», - написал он.

Ранее “Реальное время” публиковало подробное интервью с автором проекта «Жизнь человека» Андреем Павленко, который он создал совместно с журналом фонда «Такие дела». Павленко решил показать пациентам, что доктора — такие же люди, и пытался дать максимум информации тем, кто не знает, куда ему идти и что делать в борьбе с болезнью.