АО «Эссен Продакшн АГ» выпустило ограниченную партию кондитерских изделий в сувенирной упаковке «Татарстан в шоколаде»

Леонид Барышев вручил подарки в виде сувенирной упаковки с конфетами концепции «Татарстан в шоколаде» председателю Государственного совета РТ Фариду Мухаметшину и руководителю аппарата президента РТ Асгату Сафарову.

Также сувенирные упаковки с конфетами «Татарстан в шоколаде» были вручены министру сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан М.А. Заббярову, министру промышленности и торговли Республики Татарстан А.А. Каримову, министру экономики Республики Татарстан Ф.С. Абдулганиеву, министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Л.Р. Сафину, заместителю председателя Государственного совета Республики Татарстан М.Г. Ахметову, заместителю председателя Государственного совета Республики Татарстан Ю.З. Камалтынову, руководителю исполкома Елабужского района Республики Татарстан Р.М. Нуриеву и партнерам компании.

Идея концепции «Татарстан в шоколаде» была разработана к запуску второй очереди нового кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ» в Набережных Челнах в августе 2019 года.

В настоящее время на кондитерском производстве функционируют двенадцать линий и ведется работа по запуску тринадцатой. Проект по созданию кондитерского производства «Эссен Продакшн АГ» в Набережных Челнах запущен восемь лет назад. Инвестиции в него составили более 8 млрд рублей. Открытие второй очереди позволило достичь самой высокой в России производительности труда, которая составляет более 13 млн рублей на человека в год.

Ежегодно «Эссен Продакшн АГ» производит более 29,5 тыс. тонн кондитерской продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными наполнителями, трюфельных конфет, конфет с комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.



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