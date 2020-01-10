АО «Эссен Продакшн АГ» выпустило ограниченную партию кондитерских изделий в сувенирной упаковке «Татарстан в шоколаде»
Леонид Барышев вручил подарки в виде сувенирной упаковки с конфетами концепции «Татарстан в шоколаде» председателю Государственного совета РТ Фариду Мухаметшину и руководителю аппарата президента РТ Асгату Сафарову.
Также сувенирные упаковки с конфетами «Татарстан в шоколаде» были вручены министру сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан М.А. Заббярову, министру промышленности и торговли Республики Татарстан А.А. Каримову, министру экономики Республики Татарстан Ф.С. Абдулганиеву, министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Л.Р. Сафину, заместителю председателя Государственного совета Республики Татарстан М.Г. Ахметову, заместителю председателя Государственного совета Республики Татарстан Ю.З. Камалтынову, руководителю исполкома Елабужского района Республики Татарстан Р.М. Нуриеву и партнерам компании.
Идея концепции «Татарстан в шоколаде» была разработана к запуску второй очереди нового кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ» в Набережных Челнах в августе 2019 года.
В настоящее время на кондитерском производстве функционируют двенадцать линий и ведется работа по запуску тринадцатой. Проект по созданию кондитерского производства «Эссен Продакшн АГ» в Набережных Челнах запущен восемь лет назад. Инвестиции в него составили более 8 млрд рублей. Открытие второй очереди позволило достичь самой высокой в России производительности труда, которая составляет более 13 млн рублей на человека в год.
Ежегодно «Эссен Продакшн АГ» производит более 29,5 тыс. тонн кондитерской продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными наполнителями, трюфельных конфет, конфет с комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.
Справка
Сегодня более тысячи жителей Елабуги и 630 жителей Набережных Челнов работают на предприятиях АО «Эссен Продакшн АГ» в различных направлениях — производстве майонеза и соусов, джемов и кондитерских изделий.
Холдинг «Эссен Продакшн АГ» на данный момент — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Компания поставляет свою продукцию в более чем 200 тыс. точек по всей России.
Новое кондитерское производство обладает высоким экспортным потенциалом. Компания поставляет продукцию в 36 стран мира, включая Юго-Восточную Азию, Китай, Вьетнам и т. д. Прогноз объема экспорта кондитерского производства на 2019 год с учетом новых линий составит 780 млн рублей. Общий объем экспорта холдинга составляет более 3 млрд рублей.
Финальные итоги года компанией будут подведены к середине февраля, однако уже сейчас можно предварительно сказать, что план по приросту объема производства кондитерских изделий фабрики на 37 % в 2019 году был выполнен.
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