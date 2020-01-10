Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Еременко окажется в «Рубине»

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко в скором времени может перебраться в казанский «Рубин».

— Каких еще трансферов ждете от «Рубина»?

— Это лишь мое предположение, а не инсайд. Не удивлюсь, если Еременко окажется в «Рубине». Тогда такая команда в следующем сезоне может побороться уже за медали.

— Еременко здорово проявляет себя в «Ростове», зачем что-то менять?

— Ну видите, пошли какие-то разговоры по поводу финансов. Еременко работал со Слуцким и Яровинским в ЦСКА, хорошо их знает. Если Рома увидит, что «Ростов» не будет решать серьезных задач во второй части сезона... Ведь уже и Шомуродова сватают в другие команды, и Норманна, и Чистякова с Ионовым... Дыма без огня не бывает. Посмотрим.

Иными словами, если сейчас начнется отток футболистов из «Ростова», то Рома может оказаться в Казани. «Рубину» именно такого исполнителя сейчас и не хватает. Нужен дядька, лидер. Думал, Коновалов или Подберезкин будут выполнять эти функции, но пока они нестабильны. Когда «Рубин» стал чемпионом, очень многое там зависело от Семака — как на поле, так и в раздевалке. Еременко может повторить его путь, — сказал Сафонов.

Напомним, Еременко уже выступал за казанский клуб с 2011 по 2014 год. В конце 2016 года, выступая за ЦСКА он был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.